Отдыхавшие в Башкирии дети из ЛНР возвращаются домой

В этом году в Башкортостане отдохнут 1000 детей из Луганской народной республики. Первая смена уже завершилась. 200 школьников из города Красный Луч уже в пути домой. Многие успели подружиться не только с местными ребятами, но и с министром образования.

Перемены в жизни Максима подружили с министром образования Башкортостана. В подарок школьник увёз футболку с изображением группы «Кино».

В лагере увидел в глазах у него блеск и желание приобщаться к культуре нашего времени, когда мы были молодыми. Поэтому я сразу проникся душой к этому парню, тем более он сказал, что будет поступать в наш вуз. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Напоследок в Башкортостане ребята обнимались и танцевали. Многие говорят, что уезжать не хочется.

Мы не хотели уезжать из лагеря. Все плакали. Полина Ступина

Для тех, кто собрался возвращаться уже на учёбу, есть квоты. Они уже выделены. В планах – определить места в университетах Башкортостана и для будущих выпускников школ ЛНР.

Мне здесь очень понравилось, красивые города. Хочу поступать сюда. Гуманитарный мне больше подходит. Илья Пархоменко