Отдыхавшие в Башкирии дети из ЛНР возвращаются домой

В этом году в Башкортостане отдохнут 1000 детей из Луганской народной республики. Первая смена уже завершилась. 200 школьников из города Красный Луч уже в пути домой. Многие успели подружиться не только с местными ребятами, но и с министром образования.
Перемены в жизни Максима подружили с министром образования Башкортостана. В подарок школьник увёз футболку с изображением группы «Кино».
Напоследок в Башкортостане ребята обнимались и танцевали. Многие говорят, что уезжать не хочется.
Для тех, кто собрался возвращаться уже на учёбу, есть квоты. Они уже выделены. В планах – определить места в университетах Башкортостана и для будущих выпускников школ ЛНР.
Первая смена подошла к концу. Почти 200 детей из ЛНР отдохнули в Башкортостане. Состав с ребятами доедет до Ростова-на-Дону. После будет пересадка и возвращение домой.