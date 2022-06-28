В Башкирии увеличение цен за коммунальные услуги не превысит 6,4%

В Госкомитете Башкирии по тарифам сообщают, что оплата за коммунальные услуги вырастет с 1 июля. Электроэнергия повысится в цене на 5,1%, газ – на 3%.

Такте в госкомитете сообщили, что стоимость других коммунальных услуг подорожает не более, чем на 4,4%. Ведомство подчеркивает, что в совокупности подорожание всех услуг не превысит 6,4%.