В Башкирии увеличение цен за коммунальные услуги не превысит 6,4%

В Госкомитете Башкирии по тарифам сообщают, что оплата за коммунальные услуги вырастет с 1 июля. Электроэнергия повысится в цене на 5,1%, газ – на 3%.
Такте в госкомитете сообщили, что стоимость других коммунальных услуг подорожает не более, чем на 4,4%. Ведомство подчеркивает, что в совокупности подорожание всех услуг не превысит 6,4%.
Напомним, что с 1 сентября согласно постановлению Правительства РФ, плату за сверхнормативы по содержанию общедомового имущества переложат с управляющих компаний на жильцов.