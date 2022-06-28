Жители дома в центре Уфы несколько лет страдают из-за протекающей крыши

Сделали ремонт, а стало только хуже. Дом в центре Уфы попал в программу капитального ремонта. Люди надеялись забыть о проблемах с крышей, но получили еще больше проблем. Разбирательства длятся уже более пяти лет.

Влажность воздуха в квартире Дины Петровой сопоставима погребу или подвалу, жалуется женщина. Только живет она на последнем этаже многоквартирного дома, да еще и в историческом центре Уфы. Недавно этой трехэтажке на Новомостовой исполнилось 100 лет, в круглую дату там сделали капитальный ремонт крыши. Подарок к юбилею жители не оценили.

В итоге они пробили несущие стены, сюда течет тающая вода. Раньше пятно было в одном месте, теперь оно пошло дальше – до проводки. Дина Петрова, жительница дома №25 по ул. Новомостовая

Жители не один год жаловались во все инстанции, финалом разбирательств стали судебные иски. Тяжбы продлились несколько лет. В 2020 году суд выносит решение в пользу уфимцев – обязать регионального оператора исправить свою работу. Прошло два года, а ничего так и не изменилось.

Регоператор оценивает работы в два миллиона рублей. Независимые строители оценили в четыре-четыре с половиной миллиона. Мансур Фархутдинов, житель дома №25 по ул. Новомостовая

Через эти щели на крыше вода стекает на чердак дома. За годы судебных тяжб помещение почти всё прогнило. Сотрудники регионального оператора ходят сюда как домой, ведь руководство фонда и жители так и не пришли к общему решению.

У нас изначально были споры с расценками. В любом случае для выполнения работ нам нужно основание. В данном случае – решение суда. Олег Койда, начальник информационного отдела регионального оператора Республики Башкортостан