Жители дома в центре Уфы несколько лет страдают из-за протекающей крыши

Сделали ремонт, а стало только хуже. Дом в центре Уфы попал в программу капитального ремонта. Люди надеялись забыть о проблемах с крышей, но получили еще больше проблем. Разбирательства длятся уже более пяти лет.
Влажность воздуха в квартире Дины Петровой сопоставима погребу или подвалу, жалуется женщина. Только живет она на последнем этаже многоквартирного дома, да еще и в историческом центре Уфы. Недавно этой трехэтажке на Новомостовой исполнилось 100 лет, в круглую дату там сделали капитальный ремонт крыши. Подарок к юбилею жители не оценили.
Жители не один год жаловались во все инстанции, финалом разбирательств стали судебные иски. Тяжбы продлились несколько лет. В 2020 году суд выносит решение в пользу уфимцев – обязать регионального оператора исправить свою работу. Прошло два года, а ничего так и не изменилось.
Через эти щели на крыше вода стекает на чердак дома. За годы судебных тяжб помещение почти всё прогнило. Сотрудники регионального оператора ходят сюда как домой, ведь руководство фонда и жители так и не пришли к общему решению.
Жители дома по Новомостовой сегодня получили от регионального оператора новое проектное решение. И если пострадавших устроит план восстановительных работ, то фонд сразу приступит исправлять свою ошибку, а это значит, что обновленная кровля и чердачное помещение может появиться у жильцов уже осенью этого года.