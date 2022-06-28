В Уфе подвели итоги всероссийских соревнований по велоспорту на шоссе

В Уфе индивидуальной гонкой на 10 километров подвели итоги всероссийских соревнований по велоспорту на шоссе. На протяжении четырёх дней 70 лучших гонщиков России в возрасте 15-16 лет выявляли сильнейших на трассе спорткомплекса «Биатлон».

За их плечами уже 223 километра уфимской трассы. Но сегодня спортсмены послё трёх подряд групповых гонок вышли на индивидуальный старт. Всего десять километров, но пройти их нужно с максимальной скоростью. К тому же в гонку вмешались непростые погодные условия – почти ураганный ветер и дождь.

Лучше длинные дистанции, там меньше устаешь. Больше едешь в групп, отдыхаешь, чем когда едешь один. На маленькой дистанции ты идешь со временем, пытаешься догнать время. Иван Шарапа, участник всероссийских соревнований по велоспорту /г.Калининград/

Команда из Калининградской области, кстати, выступила на соревнованиях отлично. Трижды её представители заезжали в медали длинных дистанций. Ну а за первое место общего зачёта спорили спортсмены из Башкортостана Сергей Косарев и Артур Умергалин. Артур уходил в гонку самым последним с лучшим результатом, но проехал он хуже своего товарища.

Конечно же, отношения дружеские, вместе тренируемся. Проблемы со здоровьем, поэтому не смог выступить на все 100%. Артур Умергалин, серебряный призёр всероссийских соревнований по велоспорту

Ну а Сергей Косарев дважды был лучшим, ещё один раз завоевывал серебро. Индивидуальная гонка на 10 километров тоже покорилась уроженцу Белорецка лучше других. Да и в целом вся команда «Агидель» из Башкортостана провела эти всероссийские соревнований на высочайшем уровне.

Было тяжело, но я справился, проехал достойно, силы сэкономил на последний этап. Показал всё, что мог. Сергей Косарев, победитель всероссийских соревнований по велоспорту