В Уфе подвели итоги всероссийских соревнований по велоспорту на шоссе

В Уфе индивидуальной гонкой на 10 километров подвели итоги всероссийских соревнований по велоспорту на шоссе. На протяжении четырёх дней 70 лучших гонщиков России в возрасте 15-16 лет выявляли сильнейших на трассе спорткомплекса «Биатлон».
За их плечами уже 223 километра уфимской трассы. Но сегодня спортсмены послё трёх подряд групповых гонок вышли на индивидуальный старт. Всего десять километров, но пройти их нужно с максимальной скоростью. К тому же в гонку вмешались непростые погодные условия – почти ураганный ветер и дождь.
Команда из Калининградской области, кстати, выступила на соревнованиях отлично. Трижды её представители заезжали в медали длинных дистанций. Ну а за первое место общего зачёта спорили спортсмены из Башкортостана Сергей Косарев и Артур Умергалин. Артур уходил в гонку самым последним с лучшим результатом, но проехал он хуже своего товарища.
Ну а Сергей Косарев дважды был лучшим, ещё один раз завоевывал серебро. Индивидуальная гонка на 10 километров тоже покорилась уроженцу Белорецка лучше других. Да и в целом вся команда «Агидель» из Башкортостана провела эти всероссийские соревнований на высочайшем уровне.
Времени перевести дух у гонщиков не так много. Следующие соревнования на спорткомплексе «Биатлон» пройдут меньше чем через две недели – 7-9 июля.