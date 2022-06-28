В Уфе прекращает работу пятизвездочный отель Crowne Plaza

Владелец бренда Crowne Plaza заявил о прекращении работы в России. Компания InterContinental Hotels Group официально объявила об этом на своем сайте.
В Уфе находился единственный пятизвездочный отель данной компании по улице Цюрупы, 7. Компания заявила о сокращении бизнеса на территории Российской Федерации в начале спецоперации РФ на Украине.
«В настоящее время мы находимся в процессе прекращения всех операций в России в соответствии с меняющимися режимами санкций Великобритании, США и ЕС, а также с постоянными новыми вызовами и проблемами», – сообщает пресс-служба компании.