В Башкирии ребенок пытался сбежать из окна пятого этажа

В Белебее ребенок пытался сбежать из окна пятого этажа. Инцидент произошел в общежитии на улице Красной.
Очевидцы рассказали, что во время прогулки увидели свисающие из окна тряпки. Выяснилось, что ребенок связал простыни и хотел сбежать через окно.
К счастью, прохожие проявили сознательность и забили тревогу. В итоге мальчик так и не смог покинуть комнату таким опасным методом.
По предварительной версии, в этот момент родители работали в огороде. За ребенком должна была присматривать старшая сестра, однако она заперла его и ушла гулять.