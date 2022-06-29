В Башкирии мужчина, никогда не получавший водительских прав, набрал 99 неоплаченных штрафов ГИБДД

В Башкортостане 26-летний мужчина набрал 99 неоплаченных штрафов ГИБДД, никогда не получав водительское удостоверение. Об этом накануне рассказал начальник ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов.

На трассе "Уфа - Оренбург" сотрудник ДПС остановил "Ладу" четырнадцатой модели и проверил документы водителя. Оказалось, что он никогда не получал водительских прав, а за его машиной числилось 99 штрафов на сумму 83,5 тысячи рублей.

ГИБДД совместно с сотрудниками ФССП забрали у мужчины автомобиль и поместили его на спецстоянку. В скором времени административные материалы направят в суд.