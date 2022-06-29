В Уфе в крупной аварии пострадала 11-летняя девочка

Сегодня, 29 июня, в Уфе произошла крупная авария. Инцидент зафиксирован на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса.
На оживленном участке столкнулись «Субару Форест», «Ауди А4» и пассажирский автобус, который следовал по маршруту №228. В аварии пострадали 8 человек, среди которых 11-летняя девочка. Известно, что четырем пострадавшим потребовалась госпитализация – состояние двух пострадавших оценивается средней степени тяжести, двух других – тяжёлой. В том числе, в тяжелом состоянии находится 11-летняя девочка.
Прокуратура намерена контролировать случившееся. На место инцидента прибыл прокурор Кировского района. Расследование продолжается.
Фото: ГИБДД РБ.