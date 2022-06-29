В Башкирии мать-одиночка может лишиться дома из-за конфликта с соседом

Частный жилой дом в Толбазах намерены снести. Такое решение вынес суд. Тяжбы между соседями здесь идут несколько лет. Причиной послужило близкое расположение возведенного дома к границе между участками. Однако одна из сторон уверена: линии участков проведены с нарушениями.
Перемещение забора в свою сторону Ангелина Рич замечает регулярно. Говорит, что это дело рук соседа, с которым судится девть лет. Тогда мать-одиночка купила землю, чтобы построить дом. Однако начало стройки послужило причиной конфликта. Стена дома оказалась близко к границе участка. Ангелина рассказывает, что даже подверглась нападению.
Суды шли, Ангелина постепенно переехала сюда. Однако в какой-то момент вынуждена была покинуть дом. Причина – были перекрыты газ и электричество.
Дом, в который, по словам Ангелины, вложено более шести млн рублей по решению суда должен исчезнуть. Женщина получила уведомление о том, что работы должны были начаться накануне. Однако техника не появилась. Тем временем адвокат представляющий интересы семьи Рич уверена: есть все основания для пересмотра судебного решения. Речь о признаках реестровой ошибки. Есть и экспертиза на руках, где указано, что границы и площадь участка соседа менялись.
В телефонном разговоре представитель соседа Рамиля Рафикова отказался давать какие-либо комментарии. Эксперты отмечают, что если суд признает реестровую ошибку, то это может поменять исход противостояния соседей. Однако сейчас еще действует другое решение – о сносе
На данный момент идут судебные заседания по иску о реестровой ошибке. Когда будет вынесено решение – неизвестно. А тем временем, дом который Ангелина строила для себя и сына, может превратиться в руины. Им пришло новое уведомление, что снос начнется сегодня.