В Башкирии мать-одиночка может лишиться дома из-за конфликта с соседом

Частный жилой дом в Толбазах намерены снести. Такое решение вынес суд. Тяжбы между соседями здесь идут несколько лет. Причиной послужило близкое расположение возведенного дома к границе между участками. Однако одна из сторон уверена: линии участков проведены с нарушениями.

Перемещение забора в свою сторону Ангелина Рич замечает регулярно. Говорит, что это дело рук соседа, с которым судится девть лет. Тогда мать-одиночка купила землю, чтобы построить дом. Однако начало стройки послужило причиной конфликта. Стена дома оказалась близко к границе участка. Ангелина рассказывает, что даже подверглась нападению.

Я вышла на другую сторону дома, там стоял Рафиков. Он накинулся. Ангелина Рич

Суды шли, Ангелина постепенно переехала сюда. Однако в какой-то момент вынуждена была покинуть дом. Причина – были перекрыты газ и электричество.

Дом, в который, по словам Ангелины, вложено более шести млн рублей по решению суда должен исчезнуть. Женщина получила уведомление о том, что работы должны были начаться накануне. Однако техника не появилась. Тем временем адвокат представляющий интересы семьи Рич уверена: есть все основания для пересмотра судебного решения. Речь о признаках реестровой ошибки. Есть и экспертиза на руках, где указано, что границы и площадь участка соседа менялись.

Вариант, который предлагает эксперт, – это те границы, которые восстанавливают границы 87 года. А те границы, которые действуют сейчас, были установлены на основании инженерного плана одного из кадастровых инженеров, действия которого были признаны незаконными. Нина Хисамова, адвокат Ангелины Рич

В телефонном разговоре представитель соседа Рамиля Рафикова отказался давать какие-либо комментарии. Эксперты отмечают, что если суд признает реестровую ошибку, то это может поменять исход противостояния соседей. Однако сейчас еще действует другое решение – о сносе

Восемь лет судились и только сейчас задумались о том, что тут может быть кадастровая ошибка. Возникает вопрос: почему сразу не обратились? Я так понимаю, есть решение, которое вступило в силу. Более того, была апелляционная инстанция. У судебного пристава-исполнителя есть все права, чтобы исполнить это решение. Максим Меньшиков, юрист