В Башкирии таксист и пассажир устроили поножовщину

В легковое такси сел 44-летний житель села Агирово с подругой. Мужчина был сильно пьян и вёл себя крайне вызывающе. Таксист попросил пассажира вести себя потише, чтобы избежать непредвиденной ситуации на дороге. На замечание мужчина отреагировал агрессивно.

Пассажир достал нож и ударил им таксиста в плечо. Водителю удалось остановить машину, вытащить из салоне хулигана и задержать его. Мужчине помог коллега, который проезжал мимо. Вскоре нападающий был задержан сотрудниками полиции. Выяснилось, что недавно он освободился из мест заключения.