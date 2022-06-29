В Уфе целый район остался без водоснабжения

Дёмский район Уфы остался без горячего водоснабжения. Отмечается, что к 18:00 будет отключена и холодная вода.
В районе произошла авария на магистральном трубопроводе. Из-за этого жилые дома и административные здания остались без воды.
Для жителей организуют подвоз воды по улицам Дагестанской, 14-16, Правды, 21, Ухтомского, 31, Грозненской, 69/3, Левитана, 71, Якуба Коласа, 147, Гатчинской, 1, Кустарево, 21, Таллинской, 17, а также в микрорайоне «Яркий» на автобусном кольце возле отдела продаж.
На время работ также перекроют участок улицы Мечтателей от перекрестка Магистральной и Дагестанской до Дагестанской, 10/1.