«Уфа-молодёжная» сохранила лидерство в чемпионате Башкирии

На неделе завершился уже седьмой тур главного турнира Башкортостана. Трио лидеров одержали синхронные победы.
Молодёжка «Уфы» благодаря хет-трику Миграна Агеяна разгромила вторую команду «Старта», первый коллектив из Жуково победил в Учалах «Горняк» со счётом 4:1, а «Стерлитамак» и салаватский «Зенит» выдали голевую перестрелку, которая завершилась со счётом 6:5 в пользу хозяев.
С 17 очками команда Дениса Иванова и Дамира Давлетова лидирует в турнирной таблице. Преследуют «Уфу» коллективы из Жуково и Стерлитамака. В пятёрке также туймазинский «Спартак-Дубль» и дебютант сезона «Вся Уфа - Беркут». Ни одного очка пока не набрало нефтекамское «Торпедо».