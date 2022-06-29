«Уфа-молодёжная» сохранила лидерство в чемпионате Башкирии

На неделе завершился уже седьмой тур главного турнира Башкортостана. Трио лидеров одержали синхронные победы.

Молодёжка «Уфы» благодаря хет-трику Миграна Агеяна разгромила вторую команду «Старта», первый коллектив из Жуково победил в Учалах «Горняк» со счётом 4:1, а «Стерлитамак» и салаватский «Зенит» выдали голевую перестрелку, которая завершилась со счётом 6:5 в пользу хозяев.

Для нашей команды этот матч сложился удачно, мы забили три гола и не пропустили гол. Это очень важно для нас, по игре мы смотрелись намного лучше «Старта».

Тимофей Черников, нападающий молодёжной команды ФК «Уфа»
Фото №1 - «Уфа-молодёжная» сохранила лидерство в чемпионате Башкирии

С 17 очками команда Дениса Иванова и Дамира Давлетова лидирует в турнирной таблице. Преследуют «Уфу» коллективы из Жуково и Стерлитамака. В пятёрке также туймазинский «Спартак-Дубль» и дебютант сезона «Вся Уфа - Беркут». Ни одного очка пока не набрало нефтекамское «Торпедо».

Конечно, пытаемся играть в тот же футбол, улучшаемся. Конечно, в М-Лиге посильнее соперники были.

Мигран Агеян, нападающий молодёжной команды ФК «Уфа»
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