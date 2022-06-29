Двукратный чемпион мира по спортивной аэробике Роман Семенов провел мастер-класс в Бирске

В Бирске двукратный чемпион мира и член сборной России по спортивной аэробике Роман Семенов провел мастер-класс. Это первый башкирский город, в котором спортсмен организовал занятия. Хотя в Бирске условия для занятий аэробикой не самые лучшие: зал в центре творчества радуга совсем небольшой, но это не никак не умаляет любви спортсменов и тренеров к своему делу. К примеру, два атлета впервые поехали на чемпионат России в Москве и подтвердили звание мастеров спорта.
Мастера спорта из Бирска. Город, известный своими сильными спортсменами в прыжках в высоту и стрельбе из лука, становится кузницей кадров и в спортивной аэробике. Сразу два спортсмена впервые поехали на чемпионат России в Москве и подтвердили звание мастеров спорта.
Полчаса сложнейших технических элементов почти без перерыва. И это только первая часть тренировки молодых бирских спортсменов. Совсем недавно трое ребят ездили на чемпионат и первенство России в Москву. Два атлета из Башкортостана на дебютном для себя турнире среди взрослых и сильнейших спортсменов страны набрали нужные баллы и получили звание мастеров спорта.
Владимир Полюдов и его товарищ Рузель Гилимшин занимаются спортивной аэробикой в этом самом зале уже 12 лет. Конечно, парни не смогли попасть в призы на первом для себя чемпионате страны среди взрослых. Однако они получили необходимый опыт, а самое главное, мотивацию двигаться дальше.
Бирское отделение спортивной аэробики работает с 2008 года. За это время школа выпустила трёх мастеров спорта и 25 кандидатов в мастера спорта. Ещё около 30 спортсменов получили первый взрослый разряд. Почти все дети являются членами сборной Республики Башкортостан. Всё это – несмотря на не лучшие условия для тренировок. В Бирске совсем маленький зал для такого числа спортсменов, которые хотят стать чемпионами.
Совсем близки к переходу в новую категорию и ещё несколько спортсменов. Среди них и Ангелина Филиппова. Девушка планирует получить звание мастера спорта уже в следующем году.
А совсем недавно Бирск стал первым городом в республике, где провел мастер-класс двукратный чемпион мира и член сборной России по спортивной аэробике Роман Семенов. И такие занятия действительно помогают спортсменам из небольшого города прогрессировать и становиться сильнее.