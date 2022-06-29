Двукратный чемпион мира по спортивной аэробике Роман Семенов провел мастер-класс в Бирске

В Бирске двукратный чемпион мира и член сборной России по спортивной аэробике Роман Семенов провел мастер-класс. Это первый башкирский город, в котором спортсмен организовал занятия. Хотя в Бирске условия для занятий аэробикой не самые лучшие: зал в центре творчества радуга совсем небольшой, но это не никак не умаляет любви спортсменов и тренеров к своему делу. К примеру, два атлета впервые поехали на чемпионат России в Москве и подтвердили звание мастеров спорта.

Мастера спорта из Бирска. Город, известный своими сильными спортсменами в прыжках в высоту и стрельбе из лука, становится кузницей кадров и в спортивной аэробике. Сразу два спортсмена впервые поехали на чемпионат России в Москве и подтвердили звание мастеров спорта.

Полчаса сложнейших технических элементов почти без перерыва. И это только первая часть тренировки молодых бирских спортсменов. Совсем недавно трое ребят ездили на чемпионат и первенство России в Москву. Два атлета из Башкортостана на дебютном для себя турнире среди взрослых и сильнейших спортсменов страны набрали нужные баллы и получили звание мастеров спорта.

Волнения никакого не было, просто пришли в новую категорию, поменялись правила, элементы, но мы все отработали, выступили очень хорошо и набрали баллы. Владимир Полюдов, мастер спорта по спортивной аэробике

Владимир Полюдов и его товарищ Рузель Гилимшин занимаются спортивной аэробикой в этом самом зале уже 12 лет. Конечно, парни не смогли попасть в призы на первом для себя чемпионате страны среди взрослых. Однако они получили необходимый опыт, а самое главное, мотивацию двигаться дальше.

Я понял, что не нужно стоять на месте, нужно постоянно развиваться. Если ты занимаешься спортом, нужно совершенствовать себя. Нельзя забрасывать тренировки, даже если очень хочется. Рузель Гилимшин, мастер спорта по спортивной аэробике

Бирское отделение спортивной аэробики работает с 2008 года. За это время школа выпустила трёх мастеров спорта и 25 кандидатов в мастера спорта. Ещё около 30 спортсменов получили первый взрослый разряд. Почти все дети являются членами сборной Республики Башкортостан. Всё это – несмотря на не лучшие условия для тренировок. В Бирске совсем маленький зал для такого числа спортсменов, которые хотят стать чемпионами.

Нас всё устраивает здесь, мы очень любим свой вид спорта, горим нашими спортсменами. С четырех лет многие, кто-то по 10-12 лет. Мы считаем их семьей, своей семьей. Поэтому такие результаты. Наталья Фролкина, педагог дополнительного образования ЦДТ «Радуга»

Совсем близки к переходу в новую категорию и ещё несколько спортсменов. Среди них и Ангелина Филиппова. Девушка планирует получить звание мастера спорта уже в следующем году.

Конечно, я хочу выполнить звание мастера спорта, буду стараться делать всё для этого, буду усердно тренироваться ещё больше, буду пытаться совмещать с учёбой. У меня еще ЕГЭ, надеюсь, все получится. Ангелина Филиппова, кандидат в мастера спорта по спортивной аэробике