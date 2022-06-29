В Башкирии прошел турнир по бейсболу памяти тренера Всеволода Маклакова

Он очень популярен в США, но в России только набирает обороты. В Уфимском районе, в деревне Николаевка, прошёл первый с 1992 года турнир по бейсболу памяти заслуженного тренера России Всеволода Маклакова. В Николаевке собрались четыре команды, которые в течение двух дней выявляли сильнейшую.

Бей по мячу и беги! Вот главное правило бейсбола, если объяснять совсем грубо. В центре внимания в бейсболе – дуэль игрока, который бросает мяч (питчер), и того, кто отбивает его битой (баттер). За спиной баттера сидит кетчер – игрок с ловушкой. Его задача – поймать мяч, если по нему не нанесли удар с битой. Если баттер отбивает мяч в поле, это дает ему право перебежать на базу. Как только он займет первую базу, другой игрок становится новым нападающим. В Башкортостане бейсбол развивается с 1987 года, когда его включили в программу Олимпийских игр.

Мужчины неплохо играли на союзном уровне, девушки три раза выигрывали Кубок России, Кубок Кубков, более 50 мастеров спорта, два МСМК, три девочки – вице-чемпионки Европы 1998-года в составе сборной России на Чемпионате Европы. Сергей Маклаков, президент Федерации софтбола Республики Башкортостан

Однако вот уже 30 лет в Николаевке не проводилось подобных турниров. Организаторы решили возродить славные традиции и пригласили коллективы из Екатеринбурга и Сыктывкара. Также в турнире приняла участие молодёжная команда республики Башкортостан «Леон», а также старшая и главная команда.

Мы не так часто путешествуем по турнирам, уровень классный. Во-первых, здорово, что есть поле, чуть дальше Москвы отъезжаешь, обычно такого нет. Гостеприимные хозяева, мы всем очень довольны. Матвей Бахтеев, игрок команды «Уральские лисы» /Г.Екатеринбург/

После первого игрового дня в турнире определились фавориты – Сыктывкар и главная команда Башкортостана. По два поражения потерпели коллективы «Леон» и «Уральские лесорубы». Именно они боролись за итоговое третье место. Несмотря на то, что команда из Екатеринбурга вела в счёте 11:4, хозяева турнира перевернули игру и одержали победу со счётом 22:11.

Наверное, собрались как-то и взяли победу, у нас был небольшой распад в команде, недопонимание. Встали, поговорили и сделали. Алексей Кусюкбаев, игрок команды «Леон» /Республика Башкортостан/

Павел Андреев из команды «Сыктывкарских лесорубов» 15 лет назад ездил в Америку, где постоянно видел играющих в бейсбол. Вернувшись домой, он заметил в родном Сыктывкаре знакомы натоптанный квадрат. Понял, что там играют в бейсбол, заинтересовался, выучил правила и теперь он один из лидеров команды. В финале «Сыктывкарские лесорубы» сошлись с ветеранами из Башкортостана.

Мы андердоги в игре. У старшей команды очень опытные игроки, игроки давно играли, прекрасное поле. Башкирия – фаворит, но мы постараемся создать интригу в этой игре. Павел Андреев, игрок команды «Сыктывкарские лесорубы» /г.Сыктывкар/