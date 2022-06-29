В Башкирии прошел турнир по бейсболу памяти тренера Всеволода Маклакова

Он очень популярен в США, но в России только набирает обороты. В Уфимском районе, в деревне Николаевка, прошёл первый с 1992 года турнир по бейсболу памяти заслуженного тренера России Всеволода Маклакова. В Николаевке собрались четыре команды, которые в течение двух дней выявляли сильнейшую.
Бей по мячу и беги! Вот главное правило бейсбола, если объяснять совсем грубо. В центре внимания в бейсболе – дуэль игрока, который бросает мяч (питчер), и того, кто отбивает его битой (баттер). За спиной баттера сидит кетчер – игрок с ловушкой. Его задача – поймать мяч, если по нему не нанесли удар с битой. Если баттер отбивает мяч в поле, это дает ему право перебежать на базу. Как только он займет первую базу, другой игрок становится новым нападающим. В Башкортостане бейсбол развивается с 1987 года, когда его включили в программу Олимпийских игр.
Однако вот уже 30 лет в Николаевке не проводилось подобных турниров. Организаторы решили возродить славные традиции и пригласили коллективы из Екатеринбурга и Сыктывкара. Также в турнире приняла участие молодёжная команда республики Башкортостан «Леон», а также старшая и главная команда.
После первого игрового дня в турнире определились фавориты – Сыктывкар и главная команда Башкортостана. По два поражения потерпели коллективы «Леон» и «Уральские лесорубы». Именно они боролись за итоговое третье место. Несмотря на то, что команда из Екатеринбурга вела в счёте 11:4, хозяева турнира перевернули игру и одержали победу со счётом 22:11.
Павел Андреев из команды «Сыктывкарских лесорубов» 15 лет назад ездил в Америку, где постоянно видел играющих в бейсбол. Вернувшись домой, он заметил в родном Сыктывкаре знакомы натоптанный квадрат. Понял, что там играют в бейсбол, заинтересовался, выучил правила и теперь он один из лидеров команды. В финале «Сыктывкарские лесорубы» сошлись с ветеранами из Башкортостана.
Опыт всё-таки взял своё. Команда ветеранов Башкортостана, среди которых и президент Федерации Сергей Маклаков, одержала победу со счётом 12:3. В Николаевке бейсбол действительно любят, стараются его развивать и улучшать с каждым годом свои игровые качества.