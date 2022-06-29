Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в центре Уфы

Жуткое ДТП произошло сегодня в центре Уфы. На перекрестке Карла Маркса и Пушкина столкнулись три автомобиля, досталось и прохожим пешеходам. Пострадали восемь человек. Двое сейчас находятся в реанимации, в том числе один ребенок.

Пересечение улиц Пушкина и Карла Маркса. На большой скорости одновременно на перекресток выезжают Ford Transit, Subaru Forester и Audi. От двойного удара пассажирский автобус и немецкая легковушка вылетают на пешеходную зону и бьются об столб.

Но с камер видеонаблюдения видно, что все участники ДТП выехали на перекресток, на желтый сигнал светофора. В этой жуткой аварии пострадал водитель автобуса и семь пешеходов, которые стали невольными участниками ДТП. В самой маршрутке пассажиров не было.

Всего пострадали восемь человек. Четверо из них госпитализированы. Двое находятся в средней степени тяжести, двое – в тяжелой. Софья Алёшина, руководитель пресс-службы Минздрава Республики Башкортостан

Сейчас в республике активно проводятся профилактические рейды, нацеленные на выявление незаконной перевозки пассажиров и снижение ДТП с участием маршрутных такси.

Проведение данного мероприятия может создать неудобства для граждан. Прошу проявить понимание. Заур Мирзаев, начальник отдела организации технического надзора Управления ГИБДД Республики Башкортостан

Рейды приносят свои результаты. Например, этого мужчину сотрудники ДПС остановили, когда он выезжал из Уфы в Дюртюли. Мало того, что двигался автобус без лицензии на перевозку пассажиров и путевого листа, так еще и его водитель оказался пьян. Вместе с ним тогда ехали 18 человек.