Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в центре Уфы

Жуткое ДТП произошло сегодня в центре Уфы. На перекрестке Карла Маркса и Пушкина столкнулись три автомобиля, досталось и прохожим пешеходам. Пострадали восемь человек. Двое сейчас находятся в реанимации, в том числе один ребенок.
Пересечение улиц Пушкина и Карла Маркса. На большой скорости одновременно на перекресток выезжают Ford Transit, Subaru Forester и Audi. От двойного удара пассажирский автобус и немецкая легковушка вылетают на пешеходную зону и бьются об столб.
Но с камер видеонаблюдения видно, что все участники ДТП выехали на перекресток, на желтый сигнал светофора. В этой жуткой аварии пострадал водитель автобуса и семь пешеходов, которые стали невольными участниками ДТП. В самой маршрутке пассажиров не было.
Сейчас в республике активно проводятся профилактические рейды, нацеленные на выявление незаконной перевозки пассажиров и снижение ДТП с участием маршрутных такси.
Рейды приносят свои результаты. Например, этого мужчину сотрудники ДПС остановили, когда он выезжал из Уфы в Дюртюли. Мало того, что двигался автобус без лицензии на перевозку пассажиров и путевого листа, так еще и его водитель оказался пьян. Вместе с ним тогда ехали 18 человек.
В отношении водителя составлено несколько административных материалов, а сам автобус был помещен на штрафстоянку. Что касается ДТП на перекрестке Пушкина и Карла Маркса, то инцидентом заинтересовалась прокуратура республики.