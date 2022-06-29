В Уфе жителей многоэтажки в любой момент может затопить кипятком

Потопы из кипятка несколько раз в год. Жители многоэтажки в Сипайлово пережили уже несколько прорывов труб. Страдают от этого сразу несколько квартир одновременно. И так несколько раз в год. В квартирах сырость и испорченные вещи. Ремонт, который нужно восстанавливать. Благо, пока без жертв.
Температура как в бане прямо в квартире. Обзор перекрывает пар от кипятка, который течёт с потолка. У соседей сверху прорвало трубу. Очередной потоп в доме.
В кипятке сварились вещи и документы. Ремонта, который сделали около двух лет назад, как не бывало.
На кухне наглядно: стояк состоит из разных труб, соединённых муфтами.
Такие куски труб, как сувениры. Остаются после мастеров. Материал сохранился дома и у Гареевых.
Трубы прорывает несколько раз в год. Страх ещё раз обжечься водой дополняет страх пострадать от удара током.
Жители обращались за ответом к ответственным лицам.
Работы в доме № 24 по улице Бикбая выполняет 59-е ЖЭУ. В двухэтажном здании УЖХ мы побывали почти в каждом кабинете.
Связаться с руководством всё же удалось. До конца следующей недели обещают оценить стоимость замена труб. О проблеме, которая обостряется уже несколько лет, знают.
Если после составления сметы, которую, к слову, обещают составить до конца следующе недели, будет понятно, что условно накопленных 306 тысяч рублей не хватит – жильцам придётся платить. По частям. Или ждать включения дома в программу капитального ремонта регоператором, но такой вариант возможен уже не раньше следующего года.