В Уфе жителей многоэтажки в любой момент может затопить кипятком

Потопы из кипятка несколько раз в год. Жители многоэтажки в Сипайлово пережили уже несколько прорывов труб. Страдают от этого сразу несколько квартир одновременно. И так несколько раз в год. В квартирах сырость и испорченные вещи. Ремонт, который нужно восстанавливать. Благо, пока без жертв.

Температура как в бане прямо в квартире. Обзор перекрывает пар от кипятка, который течёт с потолка. У соседей сверху прорвало трубу. Очередной потоп в доме.

В кипятке сварились вещи и документы. Ремонта, который сделали около двух лет назад, как не бывало.

Едва дверь открыла, она распухла, стоял пар. Я делала ремонт, купила мебель, теперь не знаю, что делать. Алина Вагапова

На кухне наглядно: стояк состоит из разных труб, соединённых муфтами.

Поменяли кусок трубы. В пятницу снова лопнуло, разорвало трубу и лился кипяток. Алина Вагапова

Такие куски труб, как сувениры. Остаются после мастеров. Материал сохранился дома и у Гареевых.

По трубе видно, что она не предназначена для горячей воды. В любой момент может произойти прорыв. Ильдар Гареев

Трубы прорывает несколько раз в год. Страх ещё раз обжечься водой дополняет страх пострадать от удара током.

Это кошмар, злейшему врагу не пожелаешь. Потоп, прорыв горячей воды, потом сидишь без света несколько дней. Маргарита Мингазова

Жители обращались за ответом к ответственным лицам.

Ответа от того руководства мы не можем получить, сейчас там новое руководство. Ильмира Пирогова

Работы в доме № 24 по улице Бикбая выполняет 59-е ЖЭУ. В двухэтажном здании УЖХ мы побывали почти в каждом кабинете.

Связаться с руководством всё же удалось. До конца следующей недели обещают оценить стоимость замена труб. О проблеме, которая обостряется уже несколько лет, знают.

В свое время в Сипайлово в данные дома ставили такие трубу. На балансе дома 306 тысяч рублей – это те деньги, что они платят за содержание. Посмотрим, какая будет стоимость. Ильнур Гильманов, заместитель директора УЖХ «Сипайловский»