В Уфе женщина упала с пандуса вместе с сыном-инвалидом в коляске

В Уфе обычный поход в кулинарию едва не закончился переломами для мамы и сына. Лилия Валиахметова не удержала коляску с ребёнком-инвалидом и пострадала сама. Женщина не собирается обращаться в полицию. Однако просит власть разобраться с проблемой.

Полосу препятствий на этом участке маршрута Лилия Валиахметова проходить не планировала. В коляске – пятилетний сын Арслан. У мальчика мышечная дистрофия, передвигаться самостоятельно он не может. Не выходит это сделать порой даже с мамой. Там, где нет банального пандуса.

У ребенка на лбу синяк, он на инвалидности, для него любая травма опасна. Он не плакал, он кричал. Я не могла понять, где ему больно. Лилия Валиахметова

К счастью, обошлось без переломов. О проблеме мама Арслана рассказала Рустаму Набиеву. С недавних пор он стал советником мэра, курирует вопросы обеспечения в Уфе доступной среды.

Сказали, что сюда не так давно приезжал глава Ленинского района, смотрел все, но не знаю, почему сюда они не обратили внимание. Угол здесь очень крутой. Рустам Набиев, советник мэра г.Уфы по вопросам обеспечения в городе доступной среды

Альпинист-рекордсмен, конечно, смог одолеть и эту высоту, но задача всё же оказалась не из самых простых.

Ближайшая дверь к пандусу ведёт в модельную библиотеку. Заведующая отвечает: попасть к ним по этой лестнице можно, но территория не их и благоустраивалась около 15 лет назад.

Я про этот спуск говорить не буду. Это не моя компетенция. Все, что требовали от нас, мы сделали. Елена Исанбаева, заведующая модельной библиотекой №10

На место выезжала комиссия. Нарушение задокументировали.

Есть свод правил. По нему угол наклона пандуса в стесненный условиях допускается 1 к 12. В данном случае пандус должен быть не менее 4,5. Вячеслав Чернов, начальник отдела по развитию доступной среды управления коммунального хозяйства администрации г. Уфы