В Уфе женщина упала с пандуса вместе с сыном-инвалидом в коляске

В Уфе обычный поход в кулинарию едва не закончился переломами для мамы и сына. Лилия Валиахметова не удержала коляску с ребёнком-инвалидом и пострадала сама. Женщина не собирается обращаться в полицию. Однако просит власть разобраться с проблемой.
Полосу препятствий на этом участке маршрута Лилия Валиахметова проходить не планировала. В коляске – пятилетний сын Арслан. У мальчика мышечная дистрофия, передвигаться самостоятельно он не может. Не выходит это сделать порой даже с мамой. Там, где нет банального пандуса.
К счастью, обошлось без переломов. О проблеме мама Арслана рассказала Рустаму Набиеву. С недавних пор он стал советником мэра, курирует вопросы обеспечения в Уфе доступной среды.
Альпинист-рекордсмен, конечно, смог одолеть и эту высоту, но задача всё же оказалась не из самых простых.
Ближайшая дверь к пандусу ведёт в модельную библиотеку. Заведующая отвечает: попасть к ним по этой лестнице можно, но территория не их и благоустраивалась около 15 лет назад.
На место выезжала комиссия. Нарушение задокументировали.
Кто нарушил правила установки пандуса – будут выяснять. Как правило, такие объекты благоустраивают владельцы территории. Сейчас чиновники не могут понять, кто ответственный за этот участок. Такая вот бесхозная земля прямо в историческом центре города, где борьба идёт, когда это выгодно, за каждый метр.