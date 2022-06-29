В Башкирии женщина украла из магазина тампоны на 3 тысячи рублей

В городе Октябрьском из магазина похитили средства личной гигиены на сумму более 3 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Полиция установила лицо, совершившее кражу. Воровкой оказалась неоднократно судимая 36-летняя женщина. Подозреваемая пояснила, что похищенный шампунь, дезодорант и тампоны она продала третьему лицу, а вырученные деньги потратила на личные нужды.