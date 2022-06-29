В Башкирии женщина украла из магазина тампоны на 3 тысячи рублей

В городе Октябрьском из магазина похитили средства личной гигиены на сумму более 3 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии женщина украла из магазина тампоны на 3 тысячи рублей

Полиция установила лицо, совершившее кражу. Воровкой оказалась неоднократно судимая 36-летняя женщина. Подозреваемая пояснила, что похищенный шампунь, дезодорант и тампоны она продала третьему лицу, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. В настоящий момент преступница под подпиской о невыезде и ей грозит тюремный срок до 2 лет.

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