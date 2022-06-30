Суд Башкирии взыскал с госперевозчика 2 млн рублей за смерть пассажирки

18 июня прошлого года на остановке из автобуса №51 начала выходить пенсионерка. Водитель не стал дожидаться, пока люди выйдут из салона, и начал движение с открытыми дверями. Пассажирка упала и попала под колёса автобуса. Несчастная скончалась на месте аварии.