В районе Уфы начали подачу воды после коммунальной аварии

Сегодня, 30 июня, возобновили подачу воды в Дёмском районе. Об этом сообщает глава района Айдар Базгудинов.
Напомним, накануне в района произошла коммунальная авария. Жилые дома и административные здания остались без водоснабжения – сначала горячего, а потом холодного. К домам был организован подвоз воды.
Глава района попросил с понимаем отнестись к временным трудностям, так как вода поступит в дома не сразу.
Также в процессе заполнения водой стояков может образоваться воздушная пробка, для ее устранения нужно позвонить в управляющую компанию.