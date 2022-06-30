В районе Уфы начали подачу воды после коммунальной аварии

Сегодня, 30 июня, возобновили подачу воды в Дёмском районе. Об этом сообщает глава района Айдар Базгудинов.

Фото №1 - В районе Уфы начали подачу воды после коммунальной аварии

Напомним, накануне в района произошла коммунальная авария. Жилые дома и административные здания остались без водоснабжения – сначала горячего, а потом холодного. К домам был организован подвоз воды.

Глава района попросил с понимаем отнестись к временным трудностям, так как вода поступит в дома не сразу.

На это потребуется немного времени — у кого-то быстрее вода появится, у кого-то чуть позже. Но процесс пошел! Горячая вода полностью восстановится в течение дня.

Айдар Базгудинов, глава Дёмского района

Также в процессе заполнения водой стояков может образоваться воздушная пробка, для ее устранения нужно позвонить в управляющую компанию.

Спасибо вам, демчане, за понимание и терпение! В заключении отмечу, что в процессе строительства улицы Мечтателей ведется устройство нового водовода. Поэтому в будущем таких аварий быть не должно.

Айдар Базгудинов, глава Дёмского района
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