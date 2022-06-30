Житель Башкирии пытался зарезать супругу на глазах у дочери

Сегодня, 30 июня, ночью в Учалинском районе произошёл жуткий семейный конфликт. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

В селе Тунгатарово 40-летний местный житель проводил вечер за распитием спиртных напитков. Сильно напившись, он начал просить у супруги продолжение банкета, но женщина забрала у мужчины алкоголь. Сельчанин начал злиться и ругаться с супругой. Их дочка, испугавшись за безопасность мамы, обратилась за помощью к соседке, которая вызвала стражей порядка.

В этот момент мужчина закрылся с несчастной женщиной в квартире. Полицейских он не пускал, зато выглянул в окно – в его руке был нож, он угрожал супруге расправой. Правоохранители приняли решение ворваться дом. Пьяного мужчину удалось обезвредить и задержать. Участники происшествия были экстренно доставлены в больницу.

Следователи проводят расследовании случившегося.