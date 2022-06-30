Добивавшаяся жилья в Уфе женщина-инвалид умерла за 5 минут до начала суда

Сегодня Шестой кассационный суд в Самаре должен был рассмотреть апелляцию уфимской мэрии против инвалида 1 группы. 22 года Анна Луняшина, у которой нет обеих ног, пыталась добиться положенных ей квадратных метров. Однако за пять минут до начала финального заседания стало известно, что женщина умерла.

С шокирующего заявления начался и им же и завершился финальный процесс по делу Анны Луняшиной. Слушание проходило в Кировском районном суде в режиме видеоконференцсвязи с Самарским кассационном судом. Журналисты изначально задавались вопросом, почему на процесс пришел только один адвокат без самой Анны Евлампиевны. Он заявил в самом начале суда о внезапной смерти своей подзащитной перед главным заседанием в ее жизни. 22 года она противостояла уфимским чиновникам за законное право на социальное жилье.

Сам адвокат, по его словам, узнал о произошедшем буквально за пару минут до начала процесса. Печальную весть ему сообщил супруг Анны Луняшиной.

Напомним, что ранее Верховный суд республики обязал мэрию Уфы предоставить женщине жилье по соцнайму площадью не менее 20 квадратных метров.

Первая инстанция обязала правительство предоставить жилье, вторая – мэрию. Мэрия подавал кассацию. Нас решение второй инстанции тоже не устраивало, так как не было конкретизации – просто жилое помещение. Нам хотелось видеть, что речь идет именно о квартире. Павел Васильев, адвокат Анны Луняшиной