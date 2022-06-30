Добивавшаяся жилья в Уфе женщина-инвалид умерла за 5 минут до начала суда

Сегодня Шестой кассационный суд в Самаре должен был рассмотреть апелляцию уфимской мэрии против инвалида 1 группы. 22 года Анна Луняшина, у которой нет обеих ног, пыталась добиться положенных ей квадратных метров. Однако за пять минут до начала финального заседания стало известно, что женщина умерла.
С шокирующего заявления начался и им же и завершился финальный процесс по делу Анны Луняшиной. Слушание проходило в Кировском районном суде в режиме видеоконференцсвязи с Самарским кассационном судом. Журналисты изначально задавались вопросом, почему на процесс пришел только один адвокат без самой Анны Евлампиевны. Он заявил в самом начале суда о внезапной смерти своей подзащитной перед главным заседанием в ее жизни. 22 года она противостояла уфимским чиновникам за законное право на социальное жилье.
Сам адвокат, по его словам, узнал о произошедшем буквально за пару минут до начала процесса. Печальную весть ему сообщил супруг Анны Луняшиной.
Напомним, что ранее Верховный суд республики обязал мэрию Уфы предоставить женщине жилье по соцнайму площадью не менее 20 квадратных метров.
Анне Евлампевнье было 65. Обе конечности ей ампутировали в 40, тогда женщина встала в очередь на получение жилья. Мечтала хотя бы о минимальных условиях, ведь в коммуналке, где инвалид жила вместе с супругом, не было даже ванной. О пандусах и поручнях даже речи идти нет. Стоит отметить, что еще и комната ее находилась на последнем этаже. Луняшина почти не выходила на улицу и последние годы жизни провела в коммуналке, ожидая положенного ей жилья.