Жителя Башкирии обвинили в развращении девочек в машине

Чишминский районный суд в 2021 году вынес обвинительный приговор в отношении 18-летнего парня, которого обвинили в развращении двух девочек. В марте этого года приговор оказался на обжаловании в кассационной инстанции в Самаре.

Фото №1 - Жителя Башкирии обвинили в развращении девочек в машине

По версии следствия, в 2019 году молодой человек приехал в населенный пункт на своём авто и заметил двух девочек, которым на вид было не больше 12 лет. Парень подозвал детей к себе, пригласил в салоне машины и попросил показать игрушки, с которыми они играют. После этого он начал совершать действия сексуального характера, чем причинил моральную травму школьницам.

Парень осознавал, что малолетние девочки по физическим данным и внешнему виду не достигли 12-летнего возраста и в силу своего возраста находятся в беспомощном состоянии, то есть не могут понимать характер и значение совершаемых с ними действий.

пресс-служба Чишминского районного суда

Обвиняемого признали виновным и приговорили к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 

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