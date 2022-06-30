Жителя Башкирии обвинили в развращении девочек в машине

Чишминский районный суд в 2021 году вынес обвинительный приговор в отношении 18-летнего парня, которого обвинили в развращении двух девочек. В марте этого года приговор оказался на обжаловании в кассационной инстанции в Самаре.

По версии следствия, в 2019 году молодой человек приехал в населенный пункт на своём авто и заметил двух девочек, которым на вид было не больше 12 лет. Парень подозвал детей к себе, пригласил в салоне машины и попросил показать игрушки, с которыми они играют. После этого он начал совершать действия сексуального характера, чем причинил моральную травму школьницам.