В университетах Башкирии стало больше бюджетных мест

В вузах Башкирии увеличилось число бюджетных мест. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.
В 2022 – 2023 годах предполагается 14 347 бюджетных мест для поступающих в университеты региона. Это на 909 мест больше, чем в прошлом году.
Также Радий Хабиров рассказал о новых профессиональных направлениях в вузах. Популярность набирают специальности, связанные с компьютерами, такие как инженер компьютерных игр и виртуальных симуляторов. Не менее популярными становятся менторы стартапов и проектировщики бесплилотников.