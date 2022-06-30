В университетах Башкирии стало больше бюджетных мест

В вузах Башкирии увеличилось число бюджетных мест. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

В 2022 – 2023 годах предполагается 14 347 бюджетных мест для поступающих в университеты региона. Это на 909 мест больше, чем в прошлом году.