Радий Хабиров подчеркнул важность общения депутатов с жителями Башкортостана

В одном из республиканских сел полностью запретили продажу алкоголя. Беспрецедентный законопроект приняли сегодня депутаты Госсобрания в ходе заключительного заседания весенней сессии. Подобной практики не было нигде в стране. Похоже, нынешний случай не станет единичным. Сегодня парламентарии рассмотрели еще несколько десятков вопросов. Проводить депутатов на каникулы пришел и Глава региона Радий Хабиров.

В повестке заключительного заседания – около 40 законопроектов. Пожалуй, наибольшее внимание приковано к одному из них – о введении сухого закона в селе Якутово Куюргазинского района. Беспрецедентный случай, когда жители сами организовали сход и предложили парламентариям запретить у них в деревне продажу алкоголя.

Сразу в трех чтениях депутаты закон утвердили. Такой практики, отмечают в Госсобрании, нет нигде в стране. При этом требования жителей вполне понятны. Уже несколько лет населенный пункт участвует в проекте «Трезвое село», став одним из победителей. Как отмечают в районе, вслед за Якутово жители еще нескольких деревень изъявили желание запретить на своей территории продажу спиртного.

Шесть районов, в которых несколько сельсоветов, также изъявили желание ввести запрет. Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан

Принятие такого закона означает поддержку депутатов народной инициативы. Если сравнить тот период, когда в стране был «сухой закон», тогда эта инициатива шла сверху. А сейчас эта инициатива сельчан, которые на сходе выразили свою позицию. Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы Российской Федерации

Еще одна инициатива – разрешить в селах предоставление земель под магазины без проведения торгов. Это, по мнению парламентариев, подстегнет интерес местных жителей к предпринимательству и позволит сделать жизнь сельчан чуть более комфортной. Ведь сегодня в республике около 1800 деревень не имеют торговых точек.

Пристальное внимание и к бюджету республики. Общая сумма доходов В 2021 году составила 246 млрд рублей. При этом расходов на 9 млрд больше. Такова сумма дефицита.

Почти 80% расходов бюджета составили социальные расходы, то есть бюджет сохранил свою социальную направленность. Продолжилось строительство дорог, социальных учреждений, больниц, поликлиник, новые ФАПы появились. Все наши мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства были реализованы, полностью профинансированы расходы, связанные с распространением коронавирусной инфекции. В результате обеспечена стабилизация данной обстановки в республике Башкортостан. Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства- министр финансов Республики Башкортостан

На повестке дня вопрос создания информационной системы, куда будут включать данные о текущем состоянии дорог, а также финансирования и сроков по их ремонту. Депутаты также выступили за продление льгот по капремонту многоквартирных домов.

Данная норма действует до конца года. Принято решение о продлении льготы до 2024 года. Она касается пенсионеров в возрасте 70 лет – предоставляется 50%, старше 80 освобождаются полностью. На данный законопроект на 2023 год понадобится порядка 40 млн., на 2024 – 45 млн. Вячеслав Рябов, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан /ЛДПР/

Законодатели рассмотрели возможность расширить перечень лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь.

Это касается лиц предпенсионного возраста, а также беременных женщин и женщин с детьми. Юрий Игнатьев, заместитель председателя комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам / «Справедливая Россия - патриоты - за правду»/

Рассмотрели депутаты и закон о символике республики. По новому положению, в образовательных учреждениях будут поднимать флаги и исполнять гимны.

Участвуя в торжественных линейках, мы увидели, что искорки у ребятишек, преподавателей и родителей есть. Это показывает, что российский дух в нас живет и будет жить. Юнир Кутлугужин, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан /КПРФ/

В работе 45-го заседания Госсобрания, завершающего весеннюю сессию работы регионального парламента, принял участие и глава республики. Радий Хабиров поблагодарил парламентариев и отметил необходимость продолжения их активного диалога с жителями региона.

Благодаря совместной работе всех ветвей и органов государственной власти мы с вами смогли обеспечить развитие нашей республики. Огромное за это спасибо. Мы с вами плечом к плечу проходим этот период. Уверен, что мы и дальше будем вместе двигаться вперёд. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Юбилейное 45-е заседание Госсобрания стало заключительным в нынешней весенней сессии, богатой на законопроекты.