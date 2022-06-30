Радий Хабиров подчеркнул важность общения депутатов с жителями Башкортостана

В одном из республиканских сел полностью запретили продажу алкоголя. Беспрецедентный законопроект приняли сегодня депутаты Госсобрания в ходе заключительного заседания весенней сессии. Подобной практики не было нигде в стране. Похоже, нынешний случай не станет единичным. Сегодня парламентарии рассмотрели еще несколько десятков вопросов. Проводить депутатов на каникулы пришел и Глава региона Радий Хабиров.
В повестке заключительного заседания – около 40 законопроектов. Пожалуй, наибольшее внимание приковано к одному из них – о введении сухого закона в селе Якутово Куюргазинского района. Беспрецедентный случай, когда жители сами организовали сход и предложили парламентариям запретить у них в деревне продажу алкоголя.
Сразу в трех чтениях депутаты закон утвердили. Такой практики, отмечают в Госсобрании, нет нигде в стране. При этом требования жителей вполне понятны. Уже несколько лет населенный пункт участвует в проекте «Трезвое село», став одним из победителей. Как отмечают в районе, вслед за Якутово жители еще нескольких деревень изъявили желание запретить на своей территории продажу спиртного.
Еще одна инициатива – разрешить в селах предоставление земель под магазины без проведения торгов. Это, по мнению парламентариев, подстегнет интерес местных жителей к предпринимательству и позволит сделать жизнь сельчан чуть более комфортной. Ведь сегодня в республике около 1800 деревень не имеют торговых точек.
Пристальное внимание и к бюджету республики. Общая сумма доходов В 2021 году составила 246 млрд рублей. При этом расходов на 9 млрд больше. Такова сумма дефицита.
На повестке дня вопрос создания информационной системы, куда будут включать данные о текущем состоянии дорог, а также финансирования и сроков по их ремонту. Депутаты также выступили за продление льгот по капремонту многоквартирных домов.
Законодатели рассмотрели возможность расширить перечень лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь.
Рассмотрели депутаты и закон о символике республики. По новому положению, в образовательных учреждениях будут поднимать флаги и исполнять гимны.
В работе 45-го заседания Госсобрания, завершающего весеннюю сессию работы регионального парламента, принял участие и глава республики. Радий Хабиров поблагодарил парламентариев и отметил необходимость продолжения их активного диалога с жителями региона.
Юбилейное 45-е заседание Госсобрания стало заключительным в нынешней весенней сессии, богатой на законопроекты.
В юбилейное 45-м заседание весенней сессии было рассмотрено свыше 100 законопроектов, более 70 из них получили статус законов. Ну а дальше традиционно наступают парламентские каникулы, что не означает, что все депутаты поголовно уходят в отпуска. Законодатели продолжат свою работу, ну а в зале заседаний они вновь соберутся уже в сентябре.