Туристка из России рассказала об особенностях отдыха в Египте

Вернувшаяся из Египта туристка поделилась впечатлениями и рассказала об особенностях отдыха в этой жаркой стране в июне. По словам российской туристке, отдых прежде всего запомнился 47-градусной жарой и сиестой с испанцами.

В самом начале отдых для россиянки оказался сложным потому, что по словам девушки, невозможно было сделать вход. Было очень жарко. Спустя некоторое время она адаптировалась и жара не мешала ей отдыхать.