Радий Хабиров принял участие в торжествах в честь 100-летия профсоюзного движения Башкортостана

100 лет на страже интересов трудящихся. Радий Хабиров принял участие в торжествах в честь векового юбилея профсоюзного движения Башкортостана.

Руководитель республики отметил, что сегодня Федерация профсоюзов республики объединяет в своих рядах около полумиллиона человек и является самой крупной и мощной организацией, отстаивающей интересы людей труда. Текущий год в регионе объявлен Годом модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий. Как отметил в своем выступлении Радий Хабиров, этим мы подчеркиваем особую значимость для республики интересов человека труда. И это придаст новые стимулы развитию республиканского профсоюзного движения.

Вы, уважаемые профсоюзные активисты, двигаете вперёд наше общество. Создаёте важные стимулы для развития отраслей экономики и социальной сферы, помогаете выводить зарплаты из тени, добиваться её роста, не допускать её задолженности. Способствуете повышению престижа рабочих профессий. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С праздником коллег поздравил и председатель независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, республиканская организация с честью выполняет эти задачи и всегда отзывчива к проблемам людей, является одной из крупнейших и активных в России. Он также отметил, что в профсоюзах Башкортостана работают активисты, которые смело защищают права работников и выдвигают много интересных идей и предложений.

Федерация профсоюзов Башкортостана является одной из крупнейших по количеству членов. Активно работающая, креативная организация, с которой можно брать пример и другим. Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России