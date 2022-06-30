Производитель напитков Guinness, Smirnoff и Baileys уходят с российского рынка

Производитель напитков Guinness, Smirnoff и Baileys уходят с российского рынка. Об этом сообщила крупнейшая компания Diageo plc.

Представитель компании сообщил, что это вынужденное решение из-за сложностей в поставках и логистических цепочках. Крупнейший производитель алкогольных напитков планирует покинуть российский рынок в течение шести месяцев.