Производитель напитков Guinness, Smirnoff и Baileys уходят с российского рынка. Об этом сообщила крупнейшая компания Diageo plc.
Представитель компании сообщил, что это вынужденное решение из-за сложностей в поставках и логистических цепочках. Крупнейший производитель алкогольных напитков планирует покинуть российский рынок в течение шести месяцев.
«После прекращения экспорта и продажи готовой продукции нашим клиентам в России в марте, мы приняли непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране», — сказал представитель компании.