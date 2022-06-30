В Уфе кардиохирурги спасли годовалую девочку из ДНР

Операция прошла по плану. Мы, конечно, очень сильно переживали. Было очень страшно. Но меня поддерживали здесь. Не выгоняли от реанимации. Отношение врачей тоже замечательное. Все всегда радушно относятся к деткам. Люди действительно любят детей, любят свою работу. Поначалу было очень сложно, особенно в первую ночь. Но она боец, она молодец. Она справилась. И уже на третьи сутки нам стало лучше. Мы начали кушать, мы начали поправляться.

Юля Кучма, жительница г. Рубежный /ЛНР/