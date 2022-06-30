В Уфе кардиохирурги спасли годовалую девочку из ДНР

Уфимские кардиохирурги спасли годовалую девочку,
эвакуированную вместе с семьей из города Рубежный Луганской народной
республики. У маленькой Арины диагностировали врожденный порок сердца. И только
приехав в башкирскую столицу, малышка смогла получить квалифицированную
медицинскую помощь.
Для малышки Арины и ее мамы врачи Республиканского
кардиоцентра стали словно родными. Город Рубежное семье пришлось покидать под
обстрелами, девочка с врожденным пороком сердца месяцами не могла получить
медицинскую помощь.
Всё
тепло души, всё своё сердце мы отдали этой семье. Потому что люди перенесли
достаточно тяжёлые события. И мы хотели сделать им маленький район на земле.
Девочка была рядом с нами, мы старались создать ей особые условия, чтобы ей
было тепло рядом с нами. Сделали всё что было возможно.Ирина Николаева, главный врач Республиканского кардиологического центра
Операцию на маленьком сердечке выполнил кардиохирург
с 18-летним стажем Нарат Янбеков. Ежегодно он спасает до 100 несовершеннолетних
пациентов, в том числе и новорожденных. Само медицинское вмешательство длилось
не более трех часов, но определило всю дальнейшую жизнь малышки.
По
данным эхокардиографии у ребенка нашли врожденный порок сердца, дефект
межпресердной перегородки. Он был достаточно больших размеров. Давал выраженные
перегрузки. Поэтому после консультации в поликлинике и консультации кардиолога
и хирурга было определено, что ребенку показано оперативное лечение в нашем
отделении. Была выполнена пластика дефектной межпредсердной перегородки в
условиях искусственного кровообращения. Нарат Янбеков, сердечно-сосудистый хирург Республиканского кардиологического центра
Самое страшное осталось позади. О болезни и
хирургическом вмешательстве пока что напоминает повязка на груди, но и её скоро
снимут. Девочка идёт на поправку.
Операция
прошла хорошо. Порок сердца скорректирован полностью сейчас. То есть у ребенка
уже нет порока сердца. Но в любом случае
ребенок проходит сейчас послеоперационный реабилитационный период. И в
дальнейшем она будет хорошо и качественно жить. Они уже готовы к выписке.Элина Разетдинова, детский врач-кардиолог Республиканского кардиологического центра
Выписку Юли Кучмы и Ариши ждут глава семьи и
6-летний брат. Они пока живут в пункте временного пребывания переселенцев. Но
планируют снять собственное жилье. Первыми в гости они пригласят врачей
кардиоцентра.
Операция
прошла по плану. Мы, конечно, очень сильно переживали. Было очень страшно. Но
меня поддерживали здесь. Не выгоняли от реанимации. Отношение врачей тоже
замечательное. Все всегда радушно относятся к деткам. Люди действительно любят
детей, любят свою работу. Поначалу было очень сложно, особенно в первую ночь.
Но она боец, она молодец. Она справилась. И уже на третьи сутки нам стало
лучше. Мы начали кушать, мы начали поправляться.Юля Кучма, жительница г. Рубежный /ЛНР/
В Уфе годовалая Арина не только поправилась, но и
обрела второй дом. По словам мамы девочки, возвращаться в Рубежное им некуда,
квартира разрушена. Поэтому сейчас они с мужем оформляют документы, чтобы
получить российское гражданство. После этого они мечтают начать новую жизнь, с
чистого листа и с уже здоровыми детьми.