Центробанк разрешит клиентам ограничивать операции, чтобы защититься от мошенников

Центробанк с 1 октября текущего года разрешит клиентам ограничивать онлайн-операции в целях защиты. Об этом сообщает пресс-служба Банка России в своем телеграм-канале.

"Клиенты смогут самостоятельно устанавливать в банке, в котором они обслуживаются, запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры — максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Такая возможность предусмотрена указанием Банка России, которое зарегистрировал Минюст", — рассказал директор Департамента информационной безопасности.