В Уфе студенты БГМУ получили дипломы

1,5 тысячи студентов-медиков получили сегодня дипломы об образовании. Выпускной для будущих врачей прошел на площадке комплекса «Уфа-Арена». Почти 200 человек окончили университет с отличием. БГМУ на сегодняшний день – главная кузница кадров для медицины республики.

Сегодня бальные платья, а завтра – белые халаты. Полторы тысячи выпускников – студенты и университета и колледжа. Флюза и Риф Батршины дипломы БГМУ получили 30 лет назад. Медицина в этой семье, можно сказать, передалась по наследству.

Дочь с детства мечтала быть врачом. Это благородная профессия, восстанавливать здоровье пациентов. Флюза и Регина Батршины

Медицина – отрасль, в которой династии встречаются чаще всего. Дети за родителями выбирают даже одно направление в отрасли, а иногда в медики идут, чтобы появился семейный доктор.

В семье нет медиков, хотела начать династию врачей. В девятом классе решила поступать в медицинский. Ирина Гаитова

Порядка 200 выпускников, представители 25 зарубежных стран, специалистами стали тоже в стенах башкирского вуза. Национальный танец для сокурсников и преподавателей, если уедут на родину, получается, что на память. Сказать, что завтра эти 1,5 тысячи студентов пополнят ряды медиков, будет неверно – многие из них уже в профессии. И работают в больницах региона.

Многие награждены госнаградами Башкортостана, Российской Федерации. Они проявили себя в ковид-госпиталях. Участвовали в выездных бригадах. Валентин Павлов, ректор БГМУ, академик РАН