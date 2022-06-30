В Уфе студенты БГМУ получили дипломы

1,5 тысячи студентов-медиков получили сегодня дипломы об образовании. Выпускной для будущих врачей прошел на площадке комплекса «Уфа-Арена». Почти 200 человек окончили университет с отличием. БГМУ на сегодняшний день – главная кузница кадров для медицины республики.
Сегодня бальные платья, а завтра – белые халаты. Полторы тысячи выпускников – студенты и университета и колледжа. Флюза и Риф Батршины дипломы БГМУ получили 30 лет назад. Медицина в этой семье, можно сказать, передалась по наследству.
Медицина – отрасль, в которой династии встречаются чаще всего. Дети за родителями выбирают даже одно направление в отрасли, а иногда в медики идут, чтобы появился семейный доктор.
Порядка 200 выпускников, представители 25 зарубежных стран, специалистами стали тоже в стенах башкирского вуза. Национальный танец для сокурсников и преподавателей, если уедут на родину, получается, что на память. Сказать, что завтра эти 1,5 тысячи студентов пополнят ряды медиков, будет неверно – многие из них уже в профессии. И работают в больницах региона.
В этом году в вузе больше на 50 бюджетных мест. Документы принимают по десяти направлениям. Приемная комиссия работает до 25 июля