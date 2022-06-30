Подробности смерти женщины-инвалида, которая более 20 лет боролась за квартиру в Уфе

22 года она билась за положенное жилье, но умерла перед финальным процессом. Инвалид I группы без обеих ног Анна Луняшина выиграла первые две судебные инстанции. Ей уже должны были выдать жилплощадь. Оставался лишь вопрос, какая из властей это сделает – региональная или городская. Определять это должна была коллегия судей Шестого кассационного суда в Самаре. Но накануне женщины не стало. Представитель женщины сам узнал об ее кончине только в суде.

С шокирующего заявления адвоката Анны Луняшиной началось и им же завершилось финальное заседание. По его итогу, коллегия Шестого кассационного суда должна была определить, из какого бюджета женщине предоставят жилье – городского или республиканского.

Уфимка более 20 лет является инвалидом. Долгое время состояла в очереди на получение положенного жилья и проживала в коммуналке с мужем, который и сам инвалид III степени. На архивных кадрах супруг Луняшиной сквозь недомогания и боль носит свою любимую на руках. Ведь жили они на последнем этаже, где нет ни лифта, ни пандуса.

Каждый выходной ездим в баню, я ее на руках вытаскиваю. Александр Луняшин, супруг Анны Луняшиной

В 2002 году Анна Луняшина встала в очередь на получение жилья. Она подошла, а вместо квартиры ей начали предлагать сертификат на покупку жилья в размере 850 тысяч рублей или же комнаты в коммуналках на окраине города, где условия еще хуже.

Они маринуют меня, чтобы я взяла сертификат. А его не хватает на квартиру. Стали предлагать комнаты, состояние там тоже плачевное. Анна Луняшина

Тяжбы длились не один год, и Анна Луняшина добилась своего. Суд первой инстанции встал на сторону инвалида I группы. Уже в феврале и Верховный суд республики обязал уфимскую мэрию предоставить женщине помещение площадью не менее 20 квадратных метров. Но администрация обжаловала это решение уже в кассации.

Она очень сильно ждала это заседание, верила и надеялась, что хоть суд разрешит ее проблему. Искреннее надеюсь, что всем чиновникам, которые были связаны с ее проблемой и бездействовали, воздастся по полной. Павел Васильев, адвокат Анны Луняшиной

Анна Луняшина умерла от сахарного диабета на больничной койке. Ей стало плохо дома, тогда Александр Луняшин среди ночи донес на руках супругу до больницы.

Анализы все взяли, я ее довез до реанимации. Приехал домой. Через два часа позвонили. Сказали, что все. Александр Луняшин, супруг Анны Луняшиной