Подробности смерти женщины-инвалида, которая более 20 лет боролась за квартиру в Уфе

22 года она билась за положенное жилье, но умерла перед финальным процессом. Инвалид I группы без обеих ног Анна Луняшина выиграла первые две судебные инстанции. Ей уже должны были выдать жилплощадь. Оставался лишь вопрос, какая из властей это сделает – региональная или городская. Определять это должна была коллегия судей Шестого кассационного суда в Самаре. Но накануне женщины не стало. Представитель женщины сам узнал об ее кончине только в суде.

С шокирующего заявления адвоката Анны Луняшиной началось и им же завершилось финальное заседание. По его итогу, коллегия Шестого кассационного суда должна была определить, из какого бюджета женщине предоставят жилье – городского или республиканского.

Уфимка более 20 лет является инвалидом. Долгое время состояла в очереди на получение положенного жилья и проживала в коммуналке с мужем, который и сам инвалид III степени. На архивных кадрах супруг Луняшиной сквозь недомогания и боль носит свою любимую на руках. Ведь жили они на последнем этаже, где нет ни лифта, ни пандуса.

Фото №1 - Подробности смерти женщины-инвалида, которая более 20 лет боролась за квартиру в Уфе

Каждый выходной ездим в баню, я ее на руках вытаскиваю.

Александр Луняшин, супруг Анны Луняшиной

В 2002 году Анна Луняшина встала в очередь на получение жилья. Она подошла, а вместо квартиры ей начали предлагать сертификат на покупку жилья в размере 850 тысяч рублей или же комнаты в коммуналках на окраине города, где условия еще хуже.

Они маринуют меня, чтобы я взяла сертификат. А его не хватает на квартиру. Стали предлагать комнаты, состояние там тоже плачевное.

Анна Луняшина

Тяжбы длились не один год, и Анна Луняшина добилась своего. Суд первой инстанции встал на сторону инвалида I группы. Уже в феврале и Верховный суд республики обязал уфимскую мэрию предоставить женщине помещение площадью не менее 20 квадратных метров. Но администрация обжаловала это решение уже в кассации.

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Она очень сильно ждала это заседание, верила и надеялась, что хоть суд разрешит ее проблему. Искреннее надеюсь, что всем чиновникам, которые были связаны с ее проблемой и бездействовали, воздастся по полной.

Павел Васильев, адвокат Анны Луняшиной
Фото №2 - Подробности смерти женщины-инвалида, которая более 20 лет боролась за квартиру в Уфе

Анна Луняшина умерла от сахарного диабета на больничной койке. Ей стало плохо дома, тогда Александр Луняшин среди ночи донес на руках супругу до больницы.  

Анализы все взяли, я ее довез до реанимации. Приехал домой. Через два часа позвонили. Сказали, что все.

Александр Луняшин, супруг Анны Луняшиной

На днях Александр Луняшин начнет готовить документы для следующего процесса в последней инстанции, который также пройдет в Кировском районом суде по видеосвязи с Шестым кассационным судом в Самаре.

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