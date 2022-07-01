Паралимпийцы Башкирии рассказали об участии в спортивных играх в Сочи

Виталий Новцев, и.о. директора спортивной адаптивной школы паралимпийского резерва Республики Башкортостан, считает, что лучше всего о готовности спортсменов к участию в соревнованиях говорят протоколы: «Спортсмены-паралимпийцы Башкортостана продемонстрировали прекрасные результаты, завоевав 12 медалей на Паралимпийских играх в Токио, из них 5 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали. В 2022 году на международных соревнованиях в Ханты-Мансийске «Мы вместе. Спорт», которые стали альтернативой зимним Паралимпийским играм в Пекине, были завоеваны 1 серебряная и 2 бронзовых медали. Есть медали в иных международных и всероссийских соревнованиях, включая Чемпионат России».