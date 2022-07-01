Паралимпийцы Башкирии рассказали об участии в спортивных играх в Сочи

Со 2 по 9 октября в Сочи пройдут летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Башкирию на спортивном мероприятии представят 44 спортсмена.
Паралимпийцы из Башкирии выступят в пяти видах спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, фехтование на колясках, велоспорт. Всего на играх представлены 9 спортивных направлений.
«Конечно, каждый спортсмен в нашей сборной стремится только к победе и достоин подняться на первую ступеньку пьедестала. Ну а в октябре, как это всегда бывает в спорте, победит сильнейший на тот момент. Причем не только физически, но и психологически», - считает Рима Баталова, 13-кратная паралимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы, депутат Государственной Думы России, председатель правления Регионального общественного фонда Римы Баталовой «Молодость Нации» Республики Башкортостан.
Спортсмены Башкортостана активно готовятся к играм, однако окончательное решение остается за Паралимпийским Комитетом РФ. Ему предстоит решить, кто конкретно войдет в сборную России на соревнованиях.
«Все мы очень ждем, что на играх выступят многие башкирские спортсмены, и, судя по контрольным стартам, они будут готовы показать самые высокие результаты, – уверена в победе Рима Баталова. – Болеем за наших. Алга, Башкортостан!»
Для спортсменов с точки зрения организации тренировочного процесса мало что изменилось. Развитие спорта продолжается, многим составляющим стало уделяться больше внимания. Стало меньше международных соревнований, но, как считает Рима Баталова, никто не мешает спортсменам соревноваться на внутреннем уровне. Тем более, что Минспорт РФ, Паралимпийский комитет России и руководство спортивных федераций делают для этого все возможное.
Паралимпийцы Башкортостана настроены оптимистично. Чемпион Паралимпийских игр в Токио по плаванию лиц с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата) Богдан Мозговой надеется на хорошие результаты в плавании, фехтовании и легкой атлетике. Его поддерживает и чемпион Паралимпийских игр в Токио Ильнур Гарипов. С ними солидарна бронзовый призер Паралимпиады в Токио Аделина Разетдинова: «Плавание ПОДА всегда показывало хорошие результаты, поэтому, думаю, что и на играх в Сочи у нашей команды будет много побед».
Виталий Новцев, и.о. директора спортивной адаптивной школы паралимпийского резерва Республики Башкортостан, считает, что лучше всего о готовности спортсменов к участию в соревнованиях говорят протоколы: «Спортсмены-паралимпийцы Башкортостана продемонстрировали прекрасные результаты, завоевав 12 медалей на Паралимпийских играх в Токио, из них 5 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали. В 2022 году на международных соревнованиях в Ханты-Мансийске «Мы вместе. Спорт», которые стали альтернативой зимним Паралимпийским играм в Пекине, были завоеваны 1 серебряная и 2 бронзовых медали. Есть медали в иных международных и всероссийских соревнованиях, включая Чемпионат России».
«Летние игры паралимпийцев станут еще одним масштабным состязанием, который пройдет под эгидой движения “Мы вместе. Спорт”. В летних играх в Сочи планируют принять участие более 850 спортсменов, в том числе 150 из них — представители Белоруссии, Армении и Туркменистана. Конечно, идет взаимодействие по организации участия спортсменов из других стран – ШОС, БРИКС и СНГ», — отметил Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
Летние игры пройдут на спортивных объектах гостиничного комплекса «Гранд Отель Поляна» ГТЦ «Газпром» (плавание), спортивного комплекса «Юность» (шашки, шахматы, стрельба из лука), Южного федерального центра спортивной подготовки «Юг-Спорт» (лёгкая атлетика, настольный теннис, фехтование, футбол, тхэквондо).