Одной из старейших школ Башкирии исполнилось 150 лет

Одной из старейших школ Ишимбайского района в селе Макарово исполнилось 150 лет. В честь знаменательной даты сотрудники учреждения и местные жители организовали большой праздник, на который приехали выпускники прошлых лет.

Образовательное заведение было основано в 1872 году как русско-башкирское училище. Первыми учениками стали 20 мальчиков, которых обучали русской грамоте, чтению, счетоводству и вероучению. После революции училище переименовали в Советскую Единую Трудовую школу I ступени. Увеличилось число классов: стало четыре вместо трех прежних.