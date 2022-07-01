В Башкирии показали, как работает народный театр «Эстерле»

Грант в полмиллиона и сохранение своей истории. Татарский народный театр «Эстерле» работает над новыми постановками. Творческий вклад почти безвозмездный. Артисты бесплатно отдают свою душу зрителю, если не считать искреннюю благодарность земляков. Существует объединение на самоотверженности непрофессиональных актёров и на труде режиссёра.

Артист и бывший военный в одном лице. Азамат Габидуллин на службе во внутренних войсках следил за порядком, работал с заключёнными. Его строгость – как напоминание о прошлой жизни, а творчество – то, что не дало очерстветь.

В татарском народном театре военный может назвать коллегами и учителя, и бухгалтера. Когда дебеты и кредиты сведены, источник активов для души бухгалтер Роза Рахматуллина находит на сцене. У каждого своё амплуа. Роли распределяются в кабинете режиссёра. Решение принимается совместно.

Стерлибашевский татарский народный театр был основан в 1988 году. В 2013-м едва не исчез. Долго искали режиссёра постановщика. И вот уже семь лет на этой роли Зульфия Гизетдинова. Пишет сценарии. Почти все районные праздники выходят из-под её уже не пера, а скорее клавиатуры. Одна из последних постановок – военная. Общалась с родственниками, проверяла документы. Всё это с медицинской точностью. Не зря в прошлом была фельдшером-акушеркой. Получилось что-то вроде документального спектакля о стерлибашевских героях.