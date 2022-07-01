В Башкирии пожарный извещатель вновь спас человека от гибели в огне. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС.
30 июня 61-летний житель села Аскино поставил кастрюлю с водой на плиту и прилег отдохнуть. Мужчина уснул, а электрическая плита упала, из-за чего произошло возгорание стены дома.
Помещение охватило дымом – на это отреагировал пожарный извещатель, из-за сигнала которого проснулся хозяин дома. Ему удалось самостоятельно потушить огонь. На помощь сельчанину прибежали соседи. К счастью, пострадавших нет.