В Башкирии мужчина освободился из тюрьмы и устроил «пьяное» ДТП

34-летний мужчина на «Шевроле Нива» не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Машина опрокинулась. Водитель получил телесные повреждения.

Выяснилось, что водительских прав мужчина был лишён. Только в мае этого года горе-водитель освободился из колонии-поселения, где отбывал наказание за пьяное вождение. В день аварии мужчина также, предположительно, был пьян.