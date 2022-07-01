В Уфе из-за утечки проведут отключение холодной воды в домах

Еще одна подземная утечка обнаружена у дома №6 по улице Академика Королева. В связи с проведением ремонтных работ будет произведено отключение водопровода диаметром 200 мм. Без холодного водоснабжения временно останутся дома по улице Академика Королева № 2, 2/1, 4 и 6.