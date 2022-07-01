В Уфе из-за утечки проведут отключение холодной воды в домах

В Уфе вновь отключат воду в некоторых жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».
У дома №12 по улице 50-летия Октября произошла утечка из земли. Из-за проведения ремонтных работ было принято решение отключить водопровод диаметром 300 мм.
Без холодного водоснабжения временно останутся следующие объекты: ул. 50-летия Октября д. 14, 16, 18 - жилые дома; ул. Мингажева д. 127/1 - жилой дом; ул. 50-летия Октября д. 17 - Отель Hilton (закрывается один вод); ул. 50-летия Октября д. 13/1 - налоговая (закрывается один вод).
Еще одна подземная утечка обнаружена у дома №6 по улице Академика Королева. В связи с проведением ремонтных работ будет произведено отключение водопровода диаметром 200 мм. Без холодного водоснабжения временно останутся дома по улице Академика Королева № 2, 2/1, 4 и 6.