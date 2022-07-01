Житель Башкирии пытался зарезать жену на глазах дочери

Следователями совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы и другие свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается сбор и фиксация доказательств по делу. Подозреваемый находится в больнице, после стабилизации состояния его здоровья, с ним будут проведены необходимые следственные действия и решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

пресс-служба СК РФ по РБ