Житель Башкирии пытался зарезать жену на глазах дочери

Стали известны подробности жуткого нападения на женщину. Несчастную пытался зарезать супруг.

Фото №1 - Житель Башкирии пытался зарезать жену на глазах дочери

Как сообщает следственное управление республики, в ночь с 29 на 30 июня 40-летний мужчина пытался зарезать свою 36-летнюю супругу. Между парой вспыхнула ссора – мужчина схватил нож и угрожал жене убийством. Он не выпускал несчастную из квартиры. Скандал происходил на глазах у 12-летней дочери супругов.

Девочке удалось обратиться за помощью к соседке, которая вызвала полицию. Увидев правоохранителей, мужчина ударил жену ножом в горло. К счастью, полицейским удалось обезвредить агрессивного горожанина. Женщина была оказана оперативная помощь врачей. Самому мужчине также потребовалась медицинская помощь, так как он травмировался при задержании.

Следователями совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы и другие свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается сбор и фиксация доказательств по делу. Подозреваемый находится в больнице, после стабилизации состояния его здоровья, с ним будут проведены необходимые следственные действия и решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

пресс-служба СК РФ по РБ 
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