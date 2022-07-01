Житель Башкирии пытался зарезать жену на глазах дочери

Стали известны подробности жуткого нападения на женщину. Несчастную пытался зарезать супруг.
Как сообщает следственное управление республики, в ночь с 29 на 30 июня 40-летний мужчина пытался зарезать свою 36-летнюю супругу. Между парой вспыхнула ссора – мужчина схватил нож и угрожал жене убийством. Он не выпускал несчастную из квартиры. Скандал происходил на глазах у 12-летней дочери супругов.
Девочке удалось обратиться за помощью к соседке, которая вызвала полицию. Увидев правоохранителей, мужчина ударил жену ножом в горло. К счастью, полицейским удалось обезвредить агрессивного горожанина. Женщина была оказана оперативная помощь врачей. Самому мужчине также потребовалась медицинская помощь, так как он травмировался при задержании.