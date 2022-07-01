Стало известно состояние девочки, которая пострадала в массовой аварии в Уфе

Стало известно состояние 11-летней девочки, которая пострадала в массовой аварии в Уфе. О состоянии ребёнка рассказали в пресс-службе регионального минздрава корреспондентам ИА «Башинформ».

Напомним, рано утром 29 июня на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса столкнулись мини-автобус №228 и две иномарки. Пассажирский транспорт был без людей, однако его отбросило на трёх пешеходов. В общей сложности в аварии пострадали 8 человек, среди которых 11-летняя девочка.