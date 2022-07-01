Жителя Башкирии осудили за убийство сына: он спрятал тело в яме

В Давлекановском районе перед судом предстал 54-летний местный житель. Его обвинили в убийстве 26-летнего сына.

По версии следствия, в декабре 2021 года молодой мужчина приехал к отцу в гости. Родственники проводили вечер за распитием спиртных напитков, однако вскоре между ними вспыхнула ссора. Отец схватил нож и несколько раз ударил сына ножом в грудь. Несчастный скончался от полученных травм, а отец спрятал его тело в выгребной яме.

В начале января 2022 года в полицию обратилась жена убитого. Она сообщила, что её супруг перестал выходить на связь ещё в прошлом году. Возлюбленные месяц жили раздельно, однако постоянно созванивались. Последний раз молодой человек сообщал, что отправился к отцу в гости в Давлеканово. Однако сельчанин рассказал, что в конце декабря сын уехал на заработки. При этом после разговора с правоохранителями мужчина уехал из дома и скрылся в неизвестном направлении.