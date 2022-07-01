Константин Толкачев подвел итоги весенней сессии парламента Башкирии

Посредством закона нейтрализовать отрицательное воздействие санкций. Такая задача стояла перед парламентариями последние месяцы. Об этом председатель Госсобрания Константин Толкачев рассказал во время беседы с представителями региональных СМИ, посвященной закрытию весенней сессии.

Минувший сезон был одним из самых сложных. Депутаты приняли пакет законов по поддержанию экономики. Так, в сёлах разрешили предоставлять предпринимателям землю под магазины без проведения торгов. Налоговые послабления также касаются деятельности IT-разработчиков, потребительских сообществ и не только. Был закреплен статус ветерана спецоперации, который в случае его гибели предусматривает финансовую поддержку семьи в виде выплаты 2 млн. рублей из бюджета региона. Более 70 законопроектов из 100 получили статус законов.

При помощи законов пытаемся создать благоприятные условия для нашего развития. При помощи законов стараемся реагировать на текущую ситуацию, чтобы люди продолжали чувствовать, что они живут в свободном комфортном обществе. Что-то получается, что-то не совсем. Будем продолжать эту работу. Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан