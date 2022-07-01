Константин Толкачев подвел итоги весенней сессии парламента Башкирии

Посредством закона нейтрализовать отрицательное воздействие санкций. Такая задача стояла перед парламентариями последние месяцы. Об этом председатель Госсобрания Константин Толкачев рассказал во время беседы с представителями региональных СМИ, посвященной закрытию весенней сессии.

Минувший сезон был одним из самых сложных. Депутаты приняли пакет законов по поддержанию экономики. Так, в сёлах разрешили предоставлять предпринимателям землю под магазины без проведения торгов. Налоговые послабления также касаются деятельности IT-разработчиков, потребительских сообществ и не только. Был закреплен статус ветерана спецоперации, который в случае его гибели предусматривает финансовую поддержку семьи в виде выплаты 2 млн. рублей из бюджета региона. Более 70 законопроектов из 100 получили статус законов.

При помощи законов пытаемся создать благоприятные условия для нашего развития. При помощи законов стараемся реагировать на текущую ситуацию, чтобы люди продолжали чувствовать, что они живут в свободном комфортном обществе. Что-то получается, что-то не совсем. Будем продолжать эту работу.  

Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан

Депутаты также принимали участие в формировании и отправке на Донбасс гуманитарных колонн. Помощь оказывается и вынужденным переселенцам, которые сейчас находятся на территории республики. Около 50 проектов законов уже запланировано рассмотреть на осенней сессии. Так, в Госсобрании должны принять закон о геопарках и о госреестре национального наследия Башкортостана. Несмотря на то, что наступили парламентские каникулы, депутаты продолжат свою работу. В частности, до конца лета они будут мониторить качество капремонта в школах.

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