В Челябинской области прошел турнир по стрельбе из лука «Кырыс Уксы»

В Аргаяшском районе Челябинской области прошел турнир по стрельбе из традиционного лука «Кырыс Уксы». Жителям региона рассказали о снаряжении башкир, характеристиках луков и стрелах. Желающие могли попробовать свои силы и получить новые навыки стрельбы. Открытие турнира стало праздником не только для жителей Аргаяшского района, но и для гостей, приехавших из разных городов и районов области.

Сегодня у нас большой праздник спортивный. Оно считается как национальный – с обычаями и традициями. Сегодня много собралось желающих, любителей. Это нас радует, потому что с каждым разом желающих становится больше. Что удивительно, молодежь увлекается, интересуется прошлым нашим. Это многого стоит.

Дамир Шарапов, председатель Чебаркульского районного отделения организации «Башкирский курултай»

Лучники участвовали в командном зачете и боролись за переходящий кубок. В этом году он достался Кунашакской команде. Это не последние состязания в этом году: в конце июля на Южном Урале состоится второй турнир по стрельбе из традиционного лука.

Мы разделили общую массу стрелков на новичков и профессионалов. В данный момент проходит стрельба по различным этапам, различным положениям. Сзади меня можете наблюдать этап бойница. Люди стреляют с колена через окно, имитирующее бетонную стену.

Тагир Абдрафиков, руководитель сообщества по стрельбе из лука «Кырыс Уксы»
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