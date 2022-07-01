В Челябинской области прошел турнир по стрельбе из лука «Кырыс Уксы»

Сегодня у нас большой праздник спортивный. Оно считается как национальный – с обычаями и традициями. Сегодня много собралось желающих, любителей. Это нас радует, потому что с каждым разом желающих становится больше. Что удивительно, молодежь увлекается, интересуется прошлым нашим. Это многого стоит.

Дамир Шарапов, председатель Чебаркульского районного отделения организации «Башкирский курултай»