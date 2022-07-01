В Челябинской области прошел турнир по стрельбе из лука «Кырыс Уксы»

В Аргаяшском районе Челябинской области прошел турнир по стрельбе из традиционного лука «Кырыс Уксы». Жителям региона рассказали о снаряжении башкир, характеристиках луков и стрелах. Желающие могли попробовать свои силы и получить новые навыки стрельбы. Открытие турнира стало праздником не только для жителей Аргаяшского района, но и для гостей, приехавших из разных городов и районов области.
Лучники участвовали в командном зачете и боролись за переходящий кубок. В этом году он достался Кунашакской команде. Это не последние состязания в этом году: в конце июля на Южном Урале состоится второй турнир по стрельбе из традиционного лука.