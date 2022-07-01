В Уфе пройдет десятый Форум регионов России и Беларуси

Об этом сегодня сообщил Радий Хабиров во время рабочего визита в братскую республику. В городе Гродно состоялась встреча председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Беларусь Натальи Кочановой с руководителями региональных органов государственной власти двух стран.

Было отмечено, что дружеские и деловые отношения укрепляются с каждым годом. Если раньше форум собирал только приграничные субъекты, то теперь собираются делегации со всех регионов. Среди них особо выделается Башкортостан, который заключил с белорусскими партнёрами новые соглашения и планирует увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов в год. 

Мы идем не только по пути обмена товарами, мы идем путем глубокой интеграции. Например, компания «Амкодор» собирается инвестировать и строить зерноочистительно-сушильные предприятия в Башкортостане, а башкирская компания ЕСМ собирается локализоваться в особой экономической зоне «Витебск». Поэтому у нас взаимный обмен идет, в том числе и технологиями, что особенно важно. Я думаю, что у нас впереди хорошее будущее.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе пройдет десятый Форум регионов России и Беларуси

Участников пленарной части форума в видеоформате поприветствовали президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко. В этом году регионы России и Белоруссии подпишут ещё 28 новых соглашений. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Её коллега Наталья Кочанова отметила высокую значимость проведения подобных форумов для укрепления национальных экономик в условиях санкционного давления. Более 400 соглашений и свыше 2000 контрактов за эти годы подписали наши регионы и бизнесмены. Политика интеграции в рамках общего союзного государства работает.

Сегодня акцент был сделан на том, что мы должны работать совместно, решая вопросы по импортозамещению. Где-то не конкурировать, а развивать компетенции, технологии и создавать предприятия вместе.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Беларусь

Мы очень удовлетворены итогами форума. Определили место будущего форума – в конкурентной борьбе субъектов мы выбрали Уфу, Башкортостан. И сейчас вместе начнем думать над смыслами и содержанием будущего, юбилейного форума.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации России
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