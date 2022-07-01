В Уфе пройдет десятый Форум регионов России и Беларуси

Мы идем не только по пути обмена товарами, мы идем путем глубокой интеграции. Например, компания «Амкодор» собирается инвестировать и строить зерноочистительно-сушильные предприятия в Башкортостане, а башкирская компания ЕСМ собирается локализоваться в особой экономической зоне «Витебск». Поэтому у нас взаимный обмен идет, в том числе и технологиями, что особенно важно. Я думаю, что у нас впереди хорошее будущее.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан