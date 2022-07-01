В Уфе пройдет десятый Форум регионов России и Беларуси

Об этом сегодня сообщил Радий Хабиров во время рабочего визита в братскую республику. В городе Гродно состоялась встреча председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Беларусь Натальи Кочановой с руководителями региональных органов государственной власти двух стран.
Было отмечено, что дружеские и деловые отношения укрепляются с каждым годом. Если раньше форум собирал только приграничные субъекты, то теперь собираются делегации со всех регионов. Среди них особо выделается Башкортостан, который заключил с белорусскими партнёрами новые соглашения и планирует увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов в год.
Участников пленарной части форума в видеоформате поприветствовали президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко. В этом году регионы России и Белоруссии подпишут ещё 28 новых соглашений. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Её коллега Наталья Кочанова отметила высокую значимость проведения подобных форумов для укрепления национальных экономик в условиях санкционного давления. Более 400 соглашений и свыше 2000 контрактов за эти годы подписали наши регионы и бизнесмены. Политика интеграции в рамках общего союзного государства работает.