В Башкирии многодетный отец развивает туризм в родной деревне

Неизведанная пещера, родник с целебной водой и много других интересных мест. Житель деревни Султанбеково Аскинского района Данис Суфиянов мечтает разработать свой туристический маршрут. По задумке это будут не просто пешие прогулки, а полноценный отдых с пользой для здоровья.

Прозрачная и чистая, но пить её, как обычную воду, нельзя, ведь это сероводородный источник. Таких в Аскинском районе всего два: один рядом с санаторием «Танып», вследствие чего там построили здравницу, другой около деревни Султанбеково. Пусть и не такой популярный, но не менее целебный, говорит Данис Суфиянов.

Раньше она находилась там, на вершине горы, пробивала. Что-то случилось, и там она перестала и вышла здесь. Наверное, Аллах так сделал, чтобы нам ближе было сюда идти. Данис Суфиянов, житель д. Султанбеково

Теперь за целебной водой они не идут вверх, а наоборот, спускаются к реке. Возможно, это знак того, что источник должен приносить пользу большему количеству людей, говорит Данис Суфиянов. Так у жителя Султанбеково родилась идея – использовать целебные свойства местной воды для привлечения туристов.

Я хотел открыть у нас в деревне туризм, связанный в том числе с этой водой, чтобы люди приезжали к нам, увидели нашу природу, красоты и вылечились. Данис Суфиянов, житель д. Султанбеково

Не только одним родником Данис хочет привлечь туристов. Недалеко от источника, на горе, расположена пещера Таш-Сокор. О ней до сих пор мало что известно. По словам дедов, говорит мужчина, состоит пещера из 24 этажей. Экскурсии – еще одно направление, которое предстоит развивать. Туристические тропы можно сочетать с конными маршрутами.

По задумке на том берегу реки Сарс будут располагаться небольшие туристические домики. Как раз сейчас Данис Суфиянов занимается оформлением земельного участка площадью 4,5 гектара в аренду на 49 лет.

Горы, лес, чистейшая река, из которой можно даже пить, говорят местные жители. Красота природы – дополнительный стимул для туристов. Но чтобы воплотить в жизнь все идеи, нужны деньги.

В течение года на «Предпринимательский час» на совещание с главой администрации поступило порядка шести проектов, начинаний именно в данной сфере, в сфере туризма. И вот один из проектов – это проект Суфиянова Даниса. Проект полностью поддерживаем, то есть он будет затрагивать и агротуризм, и сплавы по реке Сарс. Места действительно у нас уникальные. Олеся Смирнова, заместитель главы администрации Аскинского района по предпринимательству, экономике и инвестициям