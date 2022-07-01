В Башкирии тренер по скалолазанию получила сертификат на 600 тысяч рублей

Тренер по скалолазанию в Белорецке получила сертификат на 600 тысяч рублей. Елена Коноплина стала участником программы «Сельский тренер», благодаря которой специалисты из городов или районов республики могут рассчитывать на выплату с перспективой дальнейшей работы не менее пяти лет.

Елена Коноплина – тренер по скалолазанию Белорецкой спортшколы. Четверть века работает с детьми. А именно скалолазов тренирует с 2011. Хотя изначально сама занималась легкой атлетикой, туризмом. Но в один момент увидела задатки дочери, которая хотела заниматься на скалодроме. А тренера не было. Пришлось за дело взяться самой. Постепенно начали заниматься. На первых соревнованиях республиканского уровня не отличились, больше наблюдали. Успехи пошли после подготовки на скалах. Сразу после этого заняли первое место на чемпионате Башкортостана.

Титулованных воспитанников не счесть: Степан Коробкин – призер первенства Европы и мира, Олег Пермяков – победитель российских соревнований, Максим Догаев выполнил норматив КМС, Полина Коноплина завоевала бронзу в финале Спартакиады молодежи страны, стала третьей на Европе и приняла участие на мировых состязаниях. Благодаря этим успехам обратили внимание на белорецких скалолазов и тренера. Поэтому Елена Коноплина вошла в число участников программы «Сельский тренер». Полученный сертификат на 600 тысяч рублей можно использовать на покупку недвижимости, автомобиля или обучение в рамках профессиональной деятельности.

Программа «Сельский тренер» стартовала в республике по инициативе Радия Хабирова в 2020-м, в этом году ее расширили. Если раньше на разовую выплату в 600 тысяч рублей могли рассчитывать наставники из городов и районов с численностью до 50 тысяч человек, то сейчас эту цифру увеличили до 100 тысяч человек. В 2020 году участниками программы стали 34 специалиста из 12 районов; в 2021-м – 20 из 10, в 2022-м – 50 наставников из 20 районов республики по 25 видам на общую сумму 30 миллионов рублей.