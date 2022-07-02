В Уфе планируют переименовать парк имени Ленина

В Уфе планируется переименовать парк имени Ленина, сообщает городская администрация. Жители Уфы могут принять участие в опросе.
Ранее, с апреля по июнь этого года, проходили общественные обсуждения по вопросу капитального ремонта парка. Участие в нем приняли не только горожане, но и представители национальных объединений, Общественной палаты РБ, краеведы, студенты, историки и другие.
С 1 по 31 июля можно отдать свой голос за новое название парка им. Ленина на сайте ОПРОСУФА.РФ. После подведения итогов будут озвучены результаты голосования.
Фото: пресс-служба администрации Уфы