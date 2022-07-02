В Уфе столкнулись два автобуса и легковушка, есть пострадавшие

В Уфе столкнулись два автобуса и легковой автомобиль. ДТП произошло 2 июля. В ГИБДД сообщили, что в результате происшествия пострадали два человека.

По данным Госавтоинспекции города, на пр. Октября водитель автобуса ПАЗ двигался в направлении ул. 50 лет СССР и столкнулся с попутным стоящим перед «красным» сигналом светофора автобусом Ford Transit. Последний по инерции наехал на Ford Ecosport, стоящий перед ним.