В Башкирии акция «Здоровая республика - здоровый регион» охватила уже 61 551 человек

В Башкирии в ходе акции «Здоровая республика - здоровый регион» было осмотрено уже 61 551 человек. На следующей неделе «Поезда здоровья» будут продолжать работу по новому утвержденному графику.

В составе «Поездов здоровья» имеются не только специалисты, но и все необходимое оборудование. Осматривают граждан терапевт, хирург, акушер-гинеколог, онколог, кардиолог, офтальмолог и другие медработники.

На данный момент в ходе акции в 17 случаях заподозрили туберкулез, в 209 – злокачественные новообразования, а у 1 800 человек обнаружили сердечно-сосудистые заболевания. На госпитализацию направлено 125 пациентов, на дополнительное обследование – 521 пациент.

Сформированные бригады продолжают свою работу в шести районах согласно графику:

- Уфимский маршрут начинает работу в Благовещенском районе (01.07-06.07 село Новонадеждино, 07.07-08.07 село Турушла).

- Дуванский маршрут начинает работу в Дуванском районе (04.07-05.07 деревня Матавла, 06.07-08.07 село Метели).

- Нефтекамский маршрут начинает работу в Краснокамском районе (05.07-06.07 село Новая Бура, 07.07-08.07 село Арлан).

- Октябрьский маршрут начинает работу в Ермекеевском районе (04.07-06.07 село Суккулово, 07.07-08.07 село Старотураево).

- Стерлитамакский маршрут продолжает работу в Федоровском районе (06.07-08.07 деревня Бала Четырман).

- Белорецкий маршрут продолжает работу в Зилаирском районе (01.07-05.07 село Юлдыбаево).

Все шесть маршрутов передвигаются по населенным пунктам в соответствии с графиками и планами. Задействовано 26 мобильных передвижных комплекса и 156 специалистов.

Записываться к специалистам не нужно – прием ведётся в порядке «живой очереди».