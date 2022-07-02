Андрей Назаров почтил память выдающихся уроженцев Федоровского района

Премьер-министр правительства республики посетил деревню Покровка Федоровского района с рабочей поездкой. Андрей Назаров побывал на могилах Геннадия Казанина – советского и российского геофизика, а также Вячеслава Тулаева – наводчика-оператора танкового взвода, погибшего при исполнении воинского долга в ходе проведения спецоперации на Украине.
Также Андрей Назаров посетил ярмарку местных производителей. В своих соцсетях премьер-министр поделился впечатлениями от продуктов производства. А именно его впечатлила молочная продукция, мед и бобровая колбаса. Чиновник отметил, что в районе достаточно талантливых мастеров, которым нужно помочь, и предложил министру торговли и услуг лично посетить село Покровка.